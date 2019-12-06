РИАМО - 6 дек. В городском округе Щелково заместителю директора МКУ «Централизованная ритуальная служба» предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В течение почти трех лет, с начала 2017 и по декабрь 2019 года, обвиняемый каждый месяц получал в районе 300 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей за каждое захоронение на территории городского округа Щелково, от бизнесмена за покровительство при оказании ритуальных услуг.

Во время передачи очередной взятки в размере 440 тысяч рублей 3 декабря 2019 года обвиняемого задержали, а денежные средства изъяли.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, а также идет проверка других должностных лиц на причастность к преступлению.