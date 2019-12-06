РИАМО - 6 дек. В Балашихе неизвестный украл у мужчины дорогостоящий автомобиль, полиция ведет розыск преступника и машины, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Четвертого декабря в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1982 года рождения с заявлением о том, что от дома в Балашихе неизвестный похитил его автомашину Lexus RX200t 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба – 3,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С места происшествия изъяты документы и ключи от похищенной автомашины. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.