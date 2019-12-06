РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Школьники лицея №3 Домодедова приняли участие в III Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, сообщается на официальной странице общественной палаты городского округа Домодедово в Instagram.

«Председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям Лаврухин Иван дал старт III Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, проводимому для домодедовских школьников в новом корпусе лицея №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова», – говорится в сообщении.

Лаврухин отметил важность юридической грамотности для школьников и их родителей, провел юридическую разминку и сам принял участие в диктанте.

Всего диктант в Домодедове написали около 60 человек. Любой желающий старше 14 лет также может принять в нем участие и написать диктант онлайн на сайте юрдиктант.рф до 10 декабря.