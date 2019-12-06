РИАМО - 6 дек. Рецидивист нанес знакомому колото-резаное ранение в ходе застолья в подмосковном Щелкове, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован молодой человек 1996 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции ранее судимый знакомый пострадавшего 1989 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.