РИАМО - 6 дек. Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 120 тысяч Павлу Новикову за нападение на полицейского, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы 6 декабря 2019 года Павел Новиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Окончательно Павлу Новикову назначено наказание в виде 120 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Суд при принятии решения учел обстоятельства совершения преступления, данные о личности Павла Новикова, обстоятельств, смягчающих ему наказание, а также мнение потерпевшего, который принял извинения подсудимого и указал на возможность назначения ему более мягкого наказания. Сыграло роль и отношение к содеянному самого Новикова, который вину полностью признал и чистосердечно раскаялся.

Новиков признал, что в цели восстановления справедливости и его исправления может быть назначен штраф в 150 тысяч рублей. При этом суд также учел срок содержания Новикова под стражей, в связи с чем назначенное наказание в виде штрафа и было смягчено.

Несогласованный митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.