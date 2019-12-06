РИАМО - 6 дек. Сотрудник службы «112» сообщил в Крюковский отдел полиции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск о том, что неизвестный мужчина с ножом угрожает фельдшеру скоро помощи, на место тут же направили наряд, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По подозрению в совершении противоправных действий прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан и доставлен в отдел полиции 49-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.