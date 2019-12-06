РИАМО - 6 дек. Мосгосстройнадзор проводит итоговую проверку высотного жилого комплекса на территории «Большого Сити», строительство которого недавно завершилось в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время строительно-монтажные работы завершены. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Жилой квартал Headliner находится на территории «Большого Сити» по адресу: Шмитовский проезд, дом 39 – Мукомольный проезд, дом 6. Заказчиком выступает ООО «Объединенная служба заказчика».

Общая площадь комплекса 144,2 тысячи квадратных метров с подземной автостоянкой на 549 машино-мест. Он состоит из трех небоскребов высотой до 53 этажей, расположенных на общем стилобате, с встроенным дошкольным образовательным учреждением. Строительство ведется с февраля 2017 года.