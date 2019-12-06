РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» в пятницу рассказали старшеклассникам школ городского округа о возможностях профессии полицейского, данная встреча была проведена с целью привлечения внимания к службе в органах внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«С целью привлечения внимания к службе в органах внутренних дел и популяризации профессии полицейского сотрудники группы по работе с личным составом МУ МВД России «Мытищинское» встретились с учащимися старших классов школ городского округа Мытищи», – отмечается в материале.

Подобные встречи с учащимися старших классов позволяют выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и подготовиться к поступлению в профильные высшие учебные заведения.