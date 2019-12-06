РИАМО - 6 дек. Награждение лауреатов Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК) прошло в рамках гала-вечера Национального рекламного форума, который организовала в Москве ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Награды четырем лауреатам премии вручил почетный гость — первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

Из рук Менчука награды получили лауреаты направления «Агентства» — управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев, CEO POSSIBLE Андрей Виноград, президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева и президент ARK Group Татьяна Щербакова.

Вручение данной премии — это одно из самых важных деловых событий в маркетинге и рекламе. Кроме того, НПБК является единственной премией, которая осуществляет высококачественную оценку эффективности персональных достижений.

Оценку номинантов премии обеспечил экспертный совет , в состав которого вошли первые лица ассоциации коммуникационных агентств России, а также руководители профильных комитетов АКАР по всем направлениям — креатив, медиа, региональное развитие, маркетинговые сервисы и так далее.