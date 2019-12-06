РИАМО - 6 дек. В Московской области вакцинацию против гриппа продлили до конца года, что позволит жителям Подмосковья воспользоваться еще один шансом защититься от вируса, обратившись в ближайшую поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Для того, чтобы сделать прививку жителям надо обратится в поликлинику по месту прикрепления. Такой возможностью воспользовались уже почти 3 миллиона жителей Подмосковья с запуска компании.

«Вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа. Причем, основную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции. В результате в этом году мы привили от гриппа свыше 2 миллионов взрослого населения и более 900 тысяч детей.

Для борьбы с гриппом в регионе используется современная вакцина, в том числе – четырехвалентная «Ультрикс», которая способна сформировать иммунитет сразу против четырех штаммов вируса и предназначена для взрослого населения.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, нужно обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком – к врачу-педиатру. Он проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку.