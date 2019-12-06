РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В подмосковных Люберцах состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год, он получил заключение о соответствии от министерства экономики и финансов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу в администрации городского округа состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Люберцы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Данный проект бюджета был направлен на экспертизу в контрольно-счетную палату городского округа и министерство экономики и финансов Московской области. Заключения, которые мы получили, говорят о его соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ», – сказал начальник финансового управления администрации Андроник Пак.

По его словам, общий объем доходов бюджета на 2020 год определен в размере 12 миллиардов 77 миллионов рублей, при этом 51,6% от общего объема доходов составили налоговые и неналоговые доходы, они прогнозируются в сумме 6 миллиардов 226 миллионов рублей.

Пак отметил, что налоговые доходы считаются основой собственных доходов бюджета. Их объем определен в размере 5 миллиардов 501 миллиона рублей. Наиболее значимым из них остается налог на доходы физических лиц, который в 2020 году в общей структуре доходов составит 20,3%. Не менее значимыми станут поступления в бюджет по земельному налогу. Они составят 9,8% в общей структуре доходов.

Пак уточнил, что также в бюджет поступят доходы от уплаты налога на имущество физических лиц, госпошлины по делам, рассматриваемым в судах.

Объем расходов бюджета в 2020 году составит 12 миллиардов 389 миллионов рублей. В основном средства запланированы на реализацию муниципальных программ.