РИАМО - 6 дек. Открытие движения по новому балочному мосту через шлюз №9 канала имени Москвы снизил время проезда в час пик с запада на север столицы до 30 минут, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«За счет открытия последнего участка Северо-Западной хорды – балочного моста - время проезда с западной в северную часть Москвы в пиковый период снизится на 25-30 минут, то есть в 1,5 раза», - сказал собеседник агентства.

Сооружение балочного моста было частью проекта строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Мост длиной 1,4 километра с шестью полосами движения в обоих направлениях открыли на год раньше контрактного срока.

Северо-Западная хорда связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Трасса проходит от Дмитровского до Скол­ковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. Общая протяженность дорог СЗХ, включая съезды и искусственные сооружения, составляет 83 километра.