РИАМО - 6 дек. В рамках работ по благоустройству площади возле столичного Киевского вокзала появились зарядные станции для электробусов, новые остановочные павильоны для пассажиров и высажено 405 деревьев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пешеходы больше не жмутся по узким тротуарам. В их распоряжении теперь почти вся площадь между вокзалом и ТЦ «Европейский», а автобусные остановки сконцентрированы у «ближних» выходов из метро», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил также изменения для общественного транспорта. Так, автобусам и электробусам теперь не нужно делать круг, чтобы доехать до конечной остановки, для них уже открыли поворот с Бережковской набережной на Киевский вокзал.

На площади смонтированы новые павильоны ожидания для пассажиров с навигацией, онлайн-табло прибытия транспорта, Wi-Fi и разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов. Кроме того, установлено девять зарядных станций для экологичных электробусов.

По его словам, на площади и прилегающих к вокзалу территориях рабочие восстановили и разбили 9,5 гектаров газонов. Высажены 405 лип, кленов, рябин, вязов, дубов, тополей и елей. Также следующей весной здесь высадят свыше 9,3 тысячи кустарников.

В планах на следующий год – установка уникальных навесов для пассажиров, ожидающих наземный транспорт, приведение в порядок сквера, установка лавочек и уличного освещения.

«И пойдем дальше – в планах благоустройство Бережковской набережной и частично набережной Тараса Шевченко. В результате Дорогомилово станет одним из самым ухоженных районов Москвы», - добавил мэр.