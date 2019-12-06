РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. В подмосковном Дзержинском планируют залить четыре катка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В городском округе Дзержинский будут залиты четыре катка: на площади у Торгового центра, в парке «Сказка», возле гимназии №5, на стадионе «Орбита». Открытие планируем совместить с зажжением огней на новогодней ели 20 декабря», – сказал заместитель главы городского округа Николай Минаев.

Он добавил, что рядом с катком у Торгового центра организуют ледяную горку. По словам Минаева, 14 декабря пройдет благотворительное мероприятие «Никольская ярмарка». Кроме того, в декабре в Томилинском лесопарке состоится костюмированная лыжная гонка «Поймай новогоднее настроение» с участием олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Натальи Коростелевой.

Развлечение найдут и те, кто любит активный отдых. Для жителей и гостей города будет работать площадка на «Фристайл парке», где можно будет покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбинге. Начнет работу «Фристайл парк» с установлением постоянной минусовой температуры.