РИАМО - 6 дек. Основными зимними активностями в парках культуры и отдыха Московской области станут горки, катания на тюбингах и санках, катки и лыжные трассы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Так, в парках области в этом сезоне должны открыться 40 горок, 47 катков и 45 лыжных трасс. Кроме того, будет функционировать 55 пунктов питания и фестивалей еды выходного дня, 26 ярмарок.

«В парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Для этих целей в 34 парках установили самовары с чаем, который подается в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье». Также в 23 парках разместили уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова. Они появятся еще в 15 парках.

Еще одним важным дополнением для зимнего сезона станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!».

«Слэклайн — спортивная активность, хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день – это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках», - отметил Хайкин.

Слэклайн-площадки уже появились в 13 подмосковных парках, их намерены разместить еще в 18 парках.