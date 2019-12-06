РИАМО - 6 дек. Количество пострадавших в результате съезда автобуса в кювет на территории подмосковного Серпухова увеличилось до 11 человек, двое из них доставлены в Серпуховскую больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В пятницу около 11:00 на 92-м километре автодороги М-2 «Крым» в городском округе Серпухов при движении в сторону Тулы междугородний автобус совершил съезд в кювет по ходу движения.

«В результате ДТП на трассе М2 пострадали 11 человек. Погибших нет. Двое пострадавших доставлены в Серпуховскую больницу имени Семашко Н.А. Врачи оказывают им необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.