РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. В подмосковном Дзержинском до 20 декабря установят три новогодние ели, сообщается на сайте администрации горокруга.

«К 20 декабря на территории городского округа будет установлено три ели. Их разместят на площади Дмитрия Донского, на стадионе «Орбита» и на площади Торгового центра», – говорится в сообщении.

Первого декабря в Дзержинском включили новогоднюю иллюминацию. На улице Ленина появилась инсталляция «Звездное небо», в детском парке «Сказка» – ландшафтное освещение, на площади Дмитрия Донского установили декоративную композицию из трех новогодних шаров.

«Открытие главной городской елки состоится 20 декабря в 16:00 на площади Торгового центра. Зрители праздника станут участниками яркой интерактивно-сказочной программы с веселыми песнями и танцами. Взрослых и детей ждет встреча с любимыми персонажами и, конечно же, главным героем – Дедом Морозом», – отметил заместитель главы городского округа Николай Минаев.

Он добавил, что в округе проходит традиционная акция «Новогодняя игрушка». Учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений, воспитанники учреждений культуры города и все желающие могут прислать свои работы в отдел по развитию культуры города. По итогам акции выберут победителей и вручат им призы.