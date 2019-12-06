РИАМО - 6 дек. Работы по реконструкции Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Московского академического театра имени Владимира Маяковского могут начаться в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«В следующем сезоне, может быть не сразу, в 2020-2021 годах будут реконструироваться и реставрироваться два очень знаковых московских театра – театр Маяковского, который приближается к своему 100-летию, и Пушкинский театр», - сказал Герасимов.

В пятницу в столичном парламенте состоялось заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. В ходе мероприятия обсудили итоги деятельности профессионального сообщества в театральном сезоне 2018-2019 годов, а также результаты работы творческого объединения театров Москвы «Директорская ложа», которое объединяет руководителей более 150 театров и концертных залов столицы.

Ранее пресс-служба департамента строительства Москвы сообщала, что в Адресной инвестиционной программе города на 2020 год предусмотрены средства на проведение реконструкции зданий ГБУК Москвы «Московский драматический театр имени А. С. Пушкина» и ГБУК Москвы «Московский академический театр имени Владимира Маяковского». Объекты приспособят для современного использования, а также оснастят театры современными инженерными системами и театрально-технологическим оборудованием.