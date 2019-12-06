РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Премьерный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев» прошел в Мытищах, написал председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Пятого декабря в честь 78-й годовщины Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в городе Мытищи состоялась премьера нового фильма «Ржев» о Великой Отечественной войне.

«Наша депутатская фракция «Единой России» при совете депутатов округа организовала просмотр военной драмы. Мы пригласили на премьерный показ окружной совет ветеранов, членов Молодежного парламента при совете депутатов и молодежного совета при главе городского округа Мытищи, а также школьных парламентариев», – написал Гореликов.

Он добавил, что это очень важно, чтобы наши ветераны посмотрели этот фильм и высказали свое мнение. Но самое главное, чтобы кино обсудили молодые мытищинцы. Ведь дата 5 декабря очень значима и в истории всей страны, и в истории Московской области.