После запуска МЦД в ноябре этого года и объединения диаметров в единую транспортную сеть с московским метро и МЦК появились дополнительные возможности для оплаты сквозного проезда. Оплатить поездку с бесплатной пересадкой с одного вида транспорта на другой можно транспортными или банковскими картами, а также смартфоном. При оплате билетом ЦППК пассажиры теряют возможность бесплатной пересадки с диаметров на метро и МЦК. Подробнее о том, как теперь можно оплачивать проезд по Москве и Подмосковью и какие виды билетов и льгот существуют, смотрите в инфографике РИАМО.