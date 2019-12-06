РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Московская горнодобывающая компания подозревается в незаконной добыче песка в городском округе Мытищи, всего было добыто свыше 2,8 тысячи кубометров полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии направило в межрайонную природоохранную прокуратуру материалы по поводу добычи песка в Мытищах, которую вела одна из московских горнодобывающих компаний. Последняя подозревается в незаконном недропользовании, поскольку лицензии министерство не выдавало.

«Ранее сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» пресекли добычу и обратились в Минэкологии с просьбой провести маркшейдерские изыскания и установить объем добытого песка, а также рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Исследования показали, что всего было добыто более 2,8 тысячи кубометров полезных ископаемых, а ущерб превысил 650 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Министерство обратилось в прокуратуру для проведения административного расследования. Если факт незаконной недродобычи подтвердится, нарушитель будет привлечен к ответственности и возместит сумму ущерба.