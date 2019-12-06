РИАМО – 6 дек. Оператор связи ПАО «Ростелеком» отменил плату за звонки на мобильные номера с таксофонов в стране, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В рамках повышения доступности универсальных услуг связи <…> ПАО «Ростелеком» отменило плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи», - говорится в материале.

На сегодняшний день таксофоны выполняют социальную функцию, оставаясь единственными средствами связи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Универсальные услуги связи востребованы и важны для жителей самых разных регионов страны.

Теперь с таксофонов можно бесплатно вызвать экстренные службы, позвонить на стационарный или мобильный телефон.