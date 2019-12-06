РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Андрей Сухарев из городского округа Люберцы установил мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу в столице, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Москве с 4 по 8 декабря проходит V чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WRPF/WEPF.

«На V чемпионате мира по пауэрлифтингу федерации WRPF/WEPF у заместителя председателя физкультурно-спортивной общественной организации «Геркулес» Андрея Сухарева первое место среди мужчин ветеранов с допинг-контролем. Он смог выжать штангу весом 375 килограммов и установил мировой рекорд», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что Сухарев - многократный чемпион России, Европы и мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. В 2014 году он стал первым среди ветеранов на чемпионате мира по силовому троеборью, в 2018 – абсолютным победителем мирового первенства по жиму лежа федерации WRPF/WEPF. В августе 2019 года он выиграл Кубок Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта.

«Поздравляю Андрея с победой. Желаю новых спортивных и личных побед! Люберцы - территория спорта!» - заключил Ружицкий.