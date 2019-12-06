РИАМО - 6 дек. Срубить новогоднее дерево к праздникам можно будет в двух питомниках Московской области, при этом цена может варьироваться в зависимости от высоты елки, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С 20 декабря в Дмитровском и Ульянинском (Виноградовском) питомниках жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку.

«Цены в питомниках очень демократичные, стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, а вот елочку в 1,5-2 метра можно будет выбрать за 700 рублей», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Процедура рубки елки в питомниках очень проста: выбрать дерево, срубить, оплатить через «Сбербанк-онлайн» и получить на елку документ.

По словам Советникова, на выбор всем желающим в двух питомниках представлены более 40 тысяч хвойных деревьев.

Для тех, кто будет добираться до питомников издалека, и для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе, предусмотрены места для приготовления шашлыков и угощение чаем с баранками и пирожками.

«Одевайтесь потеплее, обувайте сапоги или валенки, берите с собой хорошее настроение и вперед - в лесные питомники комитета лесного хозяйства Московской области! Наши елочки готовы украсить к празднику ваш дом», - говорится в сообщении.

Адреса питомников:

- Дмитровский питомник: Дмитров, улица Сосновая, дом 1а;

- Ульянинский (Виноградовский) питомник: Раменский городской округ, село Ульянино, Ульянинское лесничество, кварталы 74-75.

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