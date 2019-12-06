РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 28-летнего мужчину, который пропал в Подольске неделю назад, сообщается на сайте поискового отряда.

«В Подольске пропал Дмитрий Данильчук в возрасте 28 лет. 30 ноября 2019 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Его рост 175 сантиметров, он нормального телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами», - говорится в сообщении.

Пропавший был одет в куртку болотного цвета, темно-синие джинсы с подворотами и черные кроссовки. Он носит очки, а на лбу имеется шрам.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(926)009-35-44; 8 (800)700-54-52.