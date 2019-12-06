РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. В ближайшее время юным пациентам в подмосковном Красногорске смогут оказывать специализированную урологическую помощь, в больнице городского округа будет филиал МОНИКИ, сообщил главный врач городской больницы №1 Константин Соболев.

«Сегодня у нас проходит лицензирование детского урологического профиля, и мы в ближайшее время сможем оказывать специализированную урологическую помощь для детей в рамках нашего хирургического отделения. Все оборудование для этого есть», - сообщил Соболев.

Он отметил, что пациенты поступают в детское отделение со всего северо-запада Московской области.

По его словам, на сегодняшний день в детской хирургии Красногорской городской больницы №1 лежат семь юных пациентов, обычно в сутки бывает до 20 детей. Детям оказывают помощь при аппендицитах, грыжах, много детей с урологическими проблемами, которых госпитализируют как экстренно, так и планово.

«К нам переходит работать главный детский уролог Московской области из МОНИКИ, кафедра детской хирургии из этого института. Здесь у нас будет филиал МОНИКИ», - добавил Соболев.