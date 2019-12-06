РИАМО - 6 дек. На Московских центральных диаметрах завершается тестирование терминалов оплаты, 7 и 8 декабря отрыть турникеты можно будет с помощью карт «Тройка» или «Тройка – Стрелка», средства при этом списываться не будут, а с 9 декабря проезд по МЦД станет платным, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажирам напомнили о необходимости предварительно перекодировать транспортные карты «Тройка – Стрелка» и «Тройка». Это необходимо для корректной оплаты проезда. Перекодировать их можно на станциях МЦД или в кассах метрополитена.

«Для самостоятельной перекодировки необходимо удаленно пополнить «Кошелек» и приложить карту к желтому терминалу в вестибюлях метро. Пассажиры, смартфоны которых поддерживают систему NFC, смогут перекодировать карту с помощью телефона. Социальные карты для льготного проезда также можно перекодировать в метрополитене и в МФЦ. Учащимся доступен льготный проезд по прежним тарифам ЦППК», - говорится в сообщении.

На станциях МЦД будут дежурить консультанты, которые помогут пассажирам.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцово до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска запустили 21 ноября.

На МЦД есть три тарифные зоны. «Центральная» — в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево - Волоколамская. Проезд в ней стоит 38 рублей. «Пригород» — от начальных и конечных станций МЦД. Здесь проезд одной зоны стоит уже 45 рублей. А также есть зона «Дальняя» - за границами МЦД, где стоимость проезда складывается из цены за билет на электричку до границ МЦД (23 рубля за одну зону) плюс 45 рублей.

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