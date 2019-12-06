РИАМО - 6 дек. Вероятность выпадения снега на территории столицы в новогоднюю ночь оценивается в 34%, прогноз высчитывался на основании последних 20 лет, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 1980 до 2000 год повторяемость осадков в жидком виде составляет 24%, а в этом веке до 33%. Это значит, что вероятность снега за последние 20 лет в новогоднюю ночь составляет 34%, вероятность отсутствия осадков - 34%, а остальные 32% приходятся на жидкий снег», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что более точно дать прогноз на предстоящую новогоднюю ночь возможно будет только за неделю до 31 декабря.

«Теоретическая предсказуемость - две недели. Сейчас предсказуемость 5-6 дней», - уточнил Вильфанд.