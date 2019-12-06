РИАМО - 6 дек. С пятницы на столичных дорогах включили еще шесть камер, которые фиксируют нарушение проезда «вафельной» разметки, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

«Еще на шести «вафельницах» включили камеры, которые следят за выездом на красный (свет светофора – ред.) и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик», - говорится в сообщении.

Водителям посоветовали быть внимательными на улицах города и соблюдать правила дорожного движения.

«Вафельная» разметка позволяет улучшить движение на особо загруженных перекрестках города. А штраф за нарушение проезда «вафельницы» должен дисциплинировать водителей.