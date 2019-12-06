РИАМО – 6 дек. Уходящий год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, осень уже стала самой теплой на Северном полушарии в истории, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Можно спрогнозировать с большой вероятностью, что для России этот год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что минувший осенний период уже стал самым теплым за всю истории метеонаблюдений в Северном полушарии.

«И сентябрь, и октябрь на северном полушарии оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. Температура ноября вошла в первую тройку самых теплых за всю историю. Осень стала самой теплой за всю историю наблюдений», - добавил Вильфанд.

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