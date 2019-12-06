РИАМО - 6 дек. Закупаемая в Подмосковье уборочная техника может использоваться в работе коммунальных служб летом и зимой, парк данной техники в регионе с 2014 года обновили на 70%, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«С 2014 года закуплено более 1,3 тысячи единиц техники. Практически на 70% парк обновлен», - сказал Велиховский журналистам после передачи около 50 единиц новой техники муниципалитетам.

Он отметил, что закупаемая техника уникальна тем, что может использоваться зимой и летом. Машины служат минимум семь лет.

«Большинство водителей имеют стаж более пяти лет, они прошли специальное обучение для работы с такой техникой», - уточнил Велиховский.

Новые машины направят в городские округа Богородский, Домодедово, Зарайск, Красногорск, Можайский, Одинцовский, Подольск.