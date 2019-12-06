РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович помог жительнице Подольска получить направление на госпитализацию для ее пожилой матери, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» Максимович посетил Климовскую центральную городскую больницу совместно с замглавы администрации округа Евгением Соловьевым, главврачом медучреждения и другими, провел встречу с жителями. Горожане жаловались на получение направлений на рентген, флюорографию и в учреждения стационарного типа, а также на ремонтные работы и благоустройство больницы.

«Мы разъяснили гражданам, что направления на лучевую диагностику они могут получить у лечащего врача, помогли жительнице получить направление на госпитализацию в кардиологию для ее пожилой матери, а предложения по улучшению условий в данном медицинском учреждении приняли к рассмотрению», – сказал Максимович.

Он отметил, что по поручению главы Подольска Николая Пестова встречи в медицинских учреждениях округа будут проводить еженедельно. На все обращения подольчан будут давать необходимые разъяснения, а ключевые моменты брать под свой оперативный контроль.