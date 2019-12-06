РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Комнату для игр («добрую комнату») открыли в городской больнице №1 Красногорска, в ней юные пациенты могут поиграть и посмотреть мультфильмы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В пятницу в мероприятии приняли участие главврач лечебного учреждения Константин Соболев, депутат Мособлдумы Галина Уткина, президент Торгово-промышленной палаты муниципалитета Денис Французов, представители банка «Возрождение», маленькие пациенты и их родители.

«Мы открываем «добрые комнаты» по инициативе депутата Московской областной думы Линары Самединовой. Ее поддержало региональное отделение партии «Единая Россия». Это игровая комната, выполненная приблизительно в одном стиле, с изображением на стенах любимого детского мультперсонажа, медвежонка Умки», – сказала Уткина.

Она отметила, что в комнатах установлены телевизоры, чтобы ребята могли посмотреть мультики. Кроме того, здесь мягкое покрытие, разнообразные игрушки. В Красногорске открывают уже вторую «добрую комнату». Еще одна игровая для детишек, проходящих лечение в стационаре, расположена в Красногорской горбольнице №2.

«В Торгово-промышленной палате мы пропагандируем принцип социальной ответственности бизнеса. Члены палаты, такие как мебельная фабрика «Дана» и торговый дом «Брасс», приняли участие в реализации проекта по созданию «добрых комнат» в больницах Красногорска. Всего на реализацию данного проекта удалось привлечь около 300 тысяч рублей», – сказал Денис Французов.

Первые юные посетители уже успели оценить преимущества новой игровой комнаты.

«Комната очень хорошая. Детям здесь скучно, а в новой комнате они могут посмотреть мультики, поиграть. Они тут все собираются, не сидят по палатам», – поделилась мама маленького пациента Льва Юлия Самойличенко.

Главный врач Красногорской горбольницы №1 Константин Соболев отметил, что детское хирургическое отделение в стационаре открыто уже более 20 лет.

«У нас работают очень квалифицированные сотрудники, получено самое современное лапароскопическое оборудование. Все операции для детишек делаются щадящим методом. На третий, максимум четвертый день они могут быть выписаны или перейти на амбулаторное лечение», – сказал Соболев.

Он отметил, что пациенты поступают в детское отделение со всего северо-запада Московской области.