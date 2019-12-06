РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В текущем году в подмосковных Люберцах адаптировали свыше 160 объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этом году (2019 - ред.) в городском округе Люберцы адаптировали 25 дворовых территорий, 57 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 60 подъездов – всего 162 объекта социальной инфраструктуры. При адаптации применяется оборудование, которое помогает людям с ограниченными возможностями лучше ориентироваться в пространстве и свободнее перемещаться по улице», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что данные работы выполнили в рамках реализации проекта правительства Московской области «Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды».

Ружицкий подчеркнул, что в 2020 году в округе продолжат реализацию регионального проекта. Запланировано адаптировать 115 объектов инфраструктуры для людей с различными видами инвалидности.