РИАМО - 6 дек. Тверской суд Москвы приговорил участника несогласованной акции протеста летом в столице Никиту Чирцова к одном году колонии за нападение на полицейского, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«6 декабря 2019 года Тверским районным судом вынесен приговор о признании Никиты Чирцова виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ и о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и квалифицировал действия Чирцова по вышеуказанной статье, поскольку он совершил применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чирцову, в соответствии с пунктом «к» частей 1 и 2 статьи 61 УК РФ, суд признал в том числе добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, отсутствие судимости, наличие положительных характеристик.

«При назначении наказания подсудимому суд также учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, личность подсудимого и все обстоятельства дела», - заключил собеседник.

Участника несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Чирцова задержали в начале осени, ему предъявили обвинение в нападении на полицейского.

Несогласованный митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.