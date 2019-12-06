РИАМО - 6 дек. В честь выписки из роддома в Воскресенске многодетной маме, которая родила 10-го ребенка, вручили несколько сертификатов и подарков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Многодетную семью (теперь их десять человек) поздравили медперсонал акушерско-гинекологического отделения, дедушка с бабушкой, глава городского округа Артур Болотников, главный врач Первой и Второй районных больниц Юрий Райхман.

«Пожелав маме, новорожденной и всему счастливому семейству здоровья, они вручили им сертификат на бесплатное посещение всей семьей Дворца водного спорта «Дельфин»; различные сертификаты и подарки от социальных партнеров проекта», - говорится в сообщении.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Стань мамой в Подмосковье» успешно реализуется в городском округе Воскресенск.

Для удобства здесь также, как и по всему региону, работают сотрудники местного ЗАГСа: прямо в роддоме оформляют все необходимые документы для малыша. В комплексную услугу также входят: постановка на учет и зачисление в детский сад, оформление подарочного набора или денежной выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными.