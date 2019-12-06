РИАМО - 6 дек. В честь выписки из роддома в Воскресенске многодетной маме, которая родила 10-го ребенка, вручили несколько сертификатов и подарков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Многодетную семью (теперь их десять человек) поздравили медперсонал акушерско-гинекологического отделения, дедушка с бабушкой, глава городского округа Артур Болотников, главный врач Первой и Второй районных больниц Юрий Райхман.
Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Стань мамой в Подмосковье» успешно реализуется в городском округе Воскресенск.
Для удобства здесь также, как и по всему региону, работают сотрудники местного ЗАГСа: прямо в роддоме оформляют все необходимые документы для малыша. В комплексную услугу также входят: постановка на учет и зачисление в детский сад, оформление подарочного набора или денежной выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными.
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