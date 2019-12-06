РИАМО - 6 дек. Посетители московского парка «Зарядье» до конца года имеют возможность бесплатно посмотреть фильм-путешествие «Гимны Московии», который вошел в шорт-лист премии Кандинского 2019 года в номинации «Проект года», говорится в сообщении пресс-службы парка.

«До конца декабря в медиацентре парка «Зарядье» посетители могут посмотреть «Гимны Московии» — видеоработу российского художника Дмитрия Венкова. Фильм-путешествие вошел в шорт-лист 12-й премии Кандинского в номинации «Проект года», - говорится в сообщении.

«Гимны Московии» - фантастическая городская симфония, путеводитель по трем эпохам и соответствующим им архитектурным стилям. Сталинский ампир, советский модернизм и вбирающая в себя разные элементы современная архитектура связаны музыкой композитора Александра Маноцкова, который создал вариации на тему советского и российского государственного гимна. Перевернутая камера медленно проплывает вдоль зданий, создавая образ солнечного города-призрака.

«Я сознательно убирал из кадра всех людей, машины, провода, знаки, вывески, чтобы, оставив в чистом виде архитектуру, не показывать жизнь города, убрать все возможные контексты. Это помогает создать ощущение другого мира. Я ухожу от как бы человеческого измерения, привычной горизонтальности, на которой строится обычное кино», – сказал Венков.

Художник окончил магистратуру Орегонского университета по специальности история кино и отделение «Новые медиа» Школы имени А. Родченко. Его работы можно увидеть на кинофестивалях и в музеях. Венков - лауреат премии Кандинского 2012 года в номинации «Молодой художник года», обладатель наград e-flux, FIPRESCI и других.

«Вам кажется, что вы хорошо знаете парк, пока однажды не попадаете на показ фильма - номинанта последней премии Кандинского. Вот так, случайно. Музыка участников известных электронных фестивалей, играющая в парке, или лавочка, спроектированная номинантом Притцкеровской премии – если такие открытия будут ждать посетителей в разных частях парка, он не перестанет удивлять», – объяснил решение о трансляции видеоработы в павильоне директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Фильм демонстрируется в начале каждого часа с 10:00 до 20:00. Посмотреть его можно бесплатно в холле медиацентра.