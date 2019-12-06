РИАМО - 6 дек. Следующий год по восточному календарю пройдет под знаком Белой металлической крысы, в этот год необходимо активно действовать и принимать решения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Крыса хитра и умна, умеет о себе позаботиться и выжить в любой ситуации. Кроме того, Крыса - элегантное и продвинутое животное, а также она домовита, запаслива и открыта всему новому.

«Если при встрече Нового года мы учтем все особенности характера Крысы, 2020-й сулит нам много интересного и яркого. Что касается возможных катаклизмов и неприятностей, то, как говорят все приметы, предстоящие изменения будут только к лучшему», - говорится в сообщении.

В 2020 году следует активно действовать, начинать новое и решать возникающие проблемы. Крыса благоволит активным людям, умеющим быстро принимать решения и не падающим духом при трудностях.

«Будьте готовы организовывать стартапы, искать новую интересную работу, путешествовать, создавать или увеличивать семьи, находить новых друзей и вообще принимать нестандартные смелые решения», - добавляется в материале.

Металл, который является стихией Крысы, создаст хороший щит, который поможет защититься от сложностей високосного года.

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