РИАМО - 6 дек. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды на 7-8 декабря из-за гололедицы, также в регионе действует предупреждение из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать на территории Московского региона с 21:00 7 декабря по 09:00 8 декабря. На данный момент до 21:00 7 декабря в Подмосковье и Москве введено предупреждение о погоде из-за сильного ветра.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ивановской, Рязанской и Калужской областей.

В пятницу в регионе ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В предстоящие выходные в Подмосковье и Москве ожидается от 0 до плюс 2 градусов, облачно, местами небольшие осадки и гололедица. Ветер будет дуть юго-западного направления, 6 декабря прогнозируются порывы до 15 метров в секунду.