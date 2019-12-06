РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОНК) полиции Люберец поздравили с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю личный состав ОНК МУ МВД России «Люберецкое» с профессиональным праздником – Днем образования подразделений по контролю за незаконным оборотом наркотиков системы МВД», – сказал начальник данного отдела, майор полиции Евгений Насонов.

Он отметил, что сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выполняют сложные и ответственные задачи по осуществлению мер противодействия распространению наркотиков, выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в этой сфере.

«Благодарю вас за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в делах», – заключил Насонов.