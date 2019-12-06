РИАМО - 6 дек. Денежную выплату на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными с сентября оформили около 16 тысяч человек в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, предоставляется гражданам Российской Федерации при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что с 1 сентября заявление на ее оформление подали 15,941 тысячи человек.

Деньги предоставляются родителю (усыновителю) или опекуну новорожденного ребенка, рожденного не ранее 1 сентября 2019 года, вне зависимости от их места жительства.

Чтобы получить выплату, родитель или доверенное лицо должен обратиться с заявлением посредством портала. Опекуну ребенка необходимо обращаться в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области.

Есть один нюанс - семья имеет право на денежную выплату в случае, если в роддоме не был получен подарочный набор. Выплата предоставляется на каждого новорожденного ребенка (в случае рождения двух и более детей – на каждого из детей). Денежные средства перечисляются на расчетный счет одного из родителей в течение десяти рабочих дней.