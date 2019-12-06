РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Сотрудники полиции подмосковных Люберец с начала текущего года выявили около 600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» принимали участие в ряде оперативно-профилактических операций и мероприятий, в том числе в акции «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственной комплексной операции «Дети России», межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое богатство!» и операциях «МАК-2019», «Дилер», «Наркопритон».

«По итогам 11 месяцев 2019 года на территории городского округа Люберцы зарегистрировано 597 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2018 году их было 515», – говорится в сообщении.

Из них 275 преступлений связаны с незаконным хранением наркотических средств. В 2018 году за аналогичный период зарегистрировали 266 таких преступлений.

«При этом 318 преступлений в 2019 году связано со сбытом, в 2018 году было 248 правонарушений», – отмечается в материале.