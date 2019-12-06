РИАМО - 6 дек. На полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» в подмосковном Богородском городском округе установили современный комплекс контроля за состоянием атмосферного воздуха на объекте и вокруг него, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Основная задача комплекса – осуществлять круглосуточный контроль за предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе и оповещать об этом жителей.

«По настоянию инициативной группы жителей в целях организации общественного и экологического контроля по периметру полигона ТБО «Тимохово» установлены датчики мониторинга атмосферного воздуха, данные с которых в онлайн режиме непрерывно будут поступать на городские дисплеи в Ногинске и Электростали, в профильные министерства и в Центр управления регионом Московской области», - говорится в сообщении.

Оборудование позволяет делать забор воздуха и проводить анализ по основным содержащимся в нем вредным веществам. Данные будут передаваться онлайн, минуя производственный контроль предприятия, что позволит обеспечить их объективность.

В настоящее время система контроля работает в тестовом режиме, о времени и месте расположения городских дисплеев проинформирует местная администрация.

Новая система дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» заработает на полную мощность уже к концу мая следующего года. К газосжигательному факелу подключено 30 газосборочных скважин мощностью 1,5 тысячи кубометров в час. Потом будет применена система вертикального и горизонтального газового дренажа. Дегазацию полигона проводит австрийская инженерная компания «Экоком».

Полигон «Тимохово» эксплуатируется с 1977 года. В декабре 2018 года министерство жилищно-коммунального хозяйства региона утвердило инвестиционную программу полигона, рассчитанную на четыре года - с 2019 до 2022 года. Объем финансирования программы составляет 1,22 миллиарда рублей.

В настоящее время на полигоне уже пробурено более 4 тысяч скважин, ведется установка оборудования сооружений по очистке фильтрата. На полигоне «Тимохово» введены в эксплуатацию вторая очередь очистных сооружений, система сбора, обезвреживания и утилизации свалочного газа, обустроена производственная площадка под очистные сооружения и систему утилизации свалочного газа.