РИАМО - 6 дек. Клиентам Сбербанка рассказали, какие способы похищения денег с карточек являются в стране самыми популярными и предупредили об осторожности, сообщает РИА Новости.

Самыми распространенными являются звонки якобы от «службы безопасности» и опросы от банка.

«Так, представившись сотрудником службы безопасности, мошенник рассказывает, что банк выявил подозрительную операцию, а затем просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код из СМС или пароли от «Сбербанк онлайн», чтобы «защитить» деньги», - говорится в сообщении.

Клиентов предупреждают, чтобы они ни в коем случае не совершали никаких операций по инструкциям от якобы банка. Телефонный разговор советуют прервать сразу, как только звонящие попросят данные от карты или интернет-банка. Если злоумышленникам удалось узнать какую-либо информацию, то клиенту необходимо в срочном порядке позвонить в банк и сообщить о случившемся.

Еще одна распространенная схема мошенничества – звонок от якобы покупателя тем, кто оставляет свой номер на сайте бесплатных объявлений. Злоумышленники могут попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из СМС-сообщения.

На самом деле реальному покупателю для перевода на карту нужно знать только ее номер или привязанный к ней телефон.

Мошенник также может представиться работником брокерской или дилерской компании, тогда клиенту банка поступит предложение об инвестировании денег с высокой доходностью. После перевода денег злоумышленники перестают выходить на связь.

Сбербанк советует клиентам перед переводом денег проверить сказанную по телефону информацию: найти лицензию компании на сайте ЦБ, выяснить, кому принадлежат реквизиты - счетами реальных брокерских и дилерских компаний владеет юридическое лицо.

Кроме того, мошенники могут «проводить онлайн-опросы» среди клиентов банка. Тем, кто согласится на него, обещают начислить вознаграждение. Но перед этим поступает просьба перевести «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов. Конечно, после получения денег с обманутым человеком больше никто не выходит на связь.

От мошеннических опросов нужно настроить блокировку фальшивых сайтов в браузере на своем компьютере, не вводить данные, если домен не совпадает с официальным названием сайта банка.

«Также следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение», - подчеркивается в материале.

Сбербанк на сегодняшний день выявляет 96% всех попыток мошенничества. Роста активности телефонного мошенничества пока не наблюдается.