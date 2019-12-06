РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. Ветеран из Мытищ София Мелентьева в составе делегации Подмосковья приняла участие в возложении цветов к памятнику маршалу Жукову в Москве в честь Дня воинской славы России, сообщил написал глава Мытищ Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

«5 декабря отмечается День воинской славы России. В честь 78-й годовщины Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В составе делегации в церемонии приняла участие ветеран из Мытищ София Мелентьева», – написал Азаров.

Два года Мелентьева провела на фронте под Харьковом и Киевом. В послевоенные годы более 30 лет проработала в Центральном научно-исследовательском испытательном институте министерства обороны.