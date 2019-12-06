РИАМО - 6 дек. Примерно за четыре года должно завершиться строительство жилых домов и будет проведено благоустройство на месте Ховринской больницы в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Там будет все построено, будут учтены квартиры для городских нужд. Будет сделано благоустройство. Дополнительные пешие связи, подобрана площадка для строительства социальных объектов. Социальные объекты включены в адресно-инвестиционную программу. Пешая доступность до станции метро. Срок строительства порядка пяти лет, но я думаю, что 3-4 года мы постоим», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на данной площадке уже полным ходом идет строительство.

Ховринская больница — советский долгострой, имевший репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности.

На месте самого известного долгостроя планируется возвести жилой комплекс из четырех домов. Общая площадь недвижимости составит около 100 тысяч квадратных метров.