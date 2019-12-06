РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. На улице Гоголя в Люберцах могут провести рейд по выявлению фактов парковки на газоне, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский в пятницу провел «Партийный час» в Доме ветеранов.

«Жительница Люберец пожаловалась на парковку автомобилей на газоне между домами №№2 и 2А на улице Гоголя. Владимир Беловодский сообщил, что в ближайшее время будет проведен рейд на предмет выявления подобных нарушений», – говорится в сообщении.

Пенсионеры из Краскова отметили отсутствие тротуара возле частного сектора по улице Карла Маркса от мемориальной стелы до больницы – там проблематично идти. Кроме того, они пожаловались на отсутствие на этом участке остановки общественного транспорта.

Жители поселка ВУГИ обратили внимание Беловодского на то, что на остановках нет расписания движения общественного транспорта. Также жители затронули вопросы качества воды, экологии и благоустройства дворовых территорий. Беловодский все жалобы и просьбы жителей взял на личный контроль.

«Для этого мы и проводим аналогичные встречи, чтобы знать и слышать потребности людей. Особенно это касается людей старшего поколения. Они не так активно пользуются социальными сетями или порталом «Добродел», а их мнение и обратная связь для партии очень важны», – заключил Беловодский.