РИАМО - 6 дек. В Москве к 2022 году должны решить проблему большинства обманутых дольщиков, которых сейчас насчитывается около 13 тысяч, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы активно за этот и в начале следующего года сократим большое количество ранее созданных обманутых дольщиков. Мы видим, что из 13 тысяч проблему порядка 4-5 тысяч дольщиков мы решим уже в 2020 году. То есть те заделы, которые мы делали весь этот год, позволят гарантированно обещать в 2020-2021 годах большую часть проблем из ранее созданных обманутых дольщиков решить», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что число дольщиков в Москве почти не увеличилось.

«Я могу с уверенностью сказать, что у нас глобального увеличения дольщиков нет», - сказал заммэра.

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