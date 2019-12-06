РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. В нескольких населенных пунктах Домодедова 9 декабря ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по монтажу столбового учета ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Авдотьино», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается с 9:00 до 17:00.

В это же время ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Белые Столбы на улицах Меткино, Новая, Бронницкая, Спортивная, Звездная, Свободная, Вольная, Благодатная, Ушакова; в микрорайоне Западный на улицах Ушмары, Тополиная, Кленовая, Садовая.

Также с 9:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Западный на улицах Малиновая и Рябиновая, селе Никитское и ГПЗ «Константиново».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.