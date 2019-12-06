РИАМО - 6 дек. Власти Москвы в ближайшие несколько лет сделают железную дорогу полноценным наземным метро, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы четко понимаем, что в ближайшие годы, 2024 год включительно, (есть - ред.) перспектива сделать железную дорогу полноценным наземным метро в черте города. Это еще 400 километров путей, 200 с лишним станций. Это для нас такая ключевая задача на ближайшие годы, и мы ее будем развивать. У нас очень подробно расписан план, все наши действия по развитию железной дороги», - сказал Хуснуллин.

По его словам, запуск МЦД стал градостроительным прорывом.

МЦД запустили на территории Подмосковья и столицы 21 ноября. Поезда курсируют по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск.

По диаметрам можно проехать бесплатно до 8 декабря включительно. В предстоящие выходные на всех станциях начнется подготовка к запуску обновленной билетной системы. Для прохода через турникеты пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту – «Тройка», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний.

Железные дороги стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы>>